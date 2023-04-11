"Вашингтон" без Овечкина прервал серию поражений

Поединок из-за травмы пропустил капитан столичных Александр Овечкин. Без него "Кэпиталз" смог прервать серию поражений из шести игр. Голкипер "Нью-Йорка" Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23. Форварды "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Алексеев очков не набрали.

"Бостон" установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

Напомним, "Вашингтон" впервые за девять лет не смог выйти в плей-офф НХЛ. Сейчас клуб занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 79 очков.