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11 апреля, 01:58

"Вашингтон" без Овечкина прервал серию поражений

"Вашингтон" без Овечкина победил "Айлендерс", прервав серию поражений

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Поединок из-за травмы пропустил капитан столичных Александр Овечкин. Без него "Кэпиталз" смог прервать серию поражений из шести игр. Голкипер "Нью-Йорка" Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23. Форварды "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Алексеев очков не набрали.

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Напомним, "Вашингтон" впервые за девять лет не смог выйти в плей-офф НХЛ. Сейчас клуб занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 79 очков.

Обложка ©

Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков
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