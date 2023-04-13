Российский защитник "Калгари" Задоров впервые забросил три шайбы в матче НХЛ

В составе победителей хет-трик оформил российский защитник Никита Задоров. На его счету уже 14 голов в текущем сезоне, это лучший показатель россиянина за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Задоров набрал 21 очко (14 шайб и семь голевых передач) в 82 играх. Наш хоккеист впервые забросил три шайбы в одном матче НХЛ. Задоров выступает в лиге с 2013 года, в его активе 126 (41+85) очков в 567 матчах регулярных чемпионатов.