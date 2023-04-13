Российский защитник "Калгари" Задоров впервые забросил три шайбы в матче НХЛ
Клуб "Калгари" уверенно обыграл "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей хет-трик оформил российский защитник Никита Задоров. На его счету уже 14 голов в текущем сезоне, это лучший показатель россиянина за карьеру в НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Задоров набрал 21 очко (14 шайб и семь голевых передач) в 82 играх. Наш хоккеист впервые забросил три шайбы в одном матче НХЛ. Задоров выступает в лиге с 2013 года, в его активе 126 (41+85) очков в 567 матчах регулярных чемпионатов.
А ранее определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2022–2023 года. Последним в их списке оказался клуб "Нью-Йорк Айлендерс".
ТАСС / AP / John Woods