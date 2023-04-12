Российский нападающий "Ванкувера" Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ
Клуб "Ванкувер" минимально обыграл "Анахайм" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей, в частности, отличился российский форвард Андрей Кузьменко. Хоккеист провёл 80-й матч в текущем сезоне, который является для него дебютным. На счету нападающего 72 очка (39 шайб и 33 голевые передачи). "Ванкувер" занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 81 балл после 81 игры. "Анахайм" идёт на восьмом месте Тихоокеанского дивизиона, у команды 58 очков после 81 встречи. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф.
Ранее российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин преодолел отметку в 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Это произошло в матче с "Баффало Сейбрз", в котором его команда уступила.
ТАСС / AP / DARRYL DYCK