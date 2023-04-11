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11 апреля, 02:54

Панарин преодолел отметку в 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Дубль Панарина и пас Тарасенко не спасли "Рейнджерс" от поражения от "Баффало"

"Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов (2:2 в основное время, 1:2 по буллитам).

На счету форварда ньюйоркцев Артемия Панарина дубль. Эти голы стали для россиянина 27-м и 28-м в нынешнем сезоне, что помогло ему преодолеть отметку в 90 очков. По итогам встречи на счету Панарина 91 очко (28 голов и 63 передачи). Также голевым пасом отметился Владимир Тарасенко, а голкипер Игорь Шестёркин отразил 36 бросков.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Клим Костин забросил шайбу и сделал голевой пас в 100-м матче в НХЛ. Его "Эдмонтон" обыграл "Анахайм" со счётом 3:1.

Обложка ©

Twitter / New York Rangers

Артур Лапсаков
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