Панарин преодолел отметку в 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов (2:2 в основное время, 1:2 по буллитам).

На счету форварда ньюйоркцев Артемия Панарина дубль. Эти голы стали для россиянина 27-м и 28-м в нынешнем сезоне, что помогло ему преодолеть отметку в 90 очков. По итогам встречи на счету Панарина 91 очко (28 голов и 63 передачи). Также голевым пасом отметился Владимир Тарасенко, а голкипер Игорь Шестёркин отразил 36 бросков.