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12 апреля, 04:57

"Флорида" Бобровского вышла в плей-офф НХЛ после поражения "Питтсбурга"

Команда клуба "Флорида Пантерз", за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, гарантировала себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Это произошло после того, как "Питтсбург" проиграл "Чикаго" (2:5) в регулярном чемпионате. На счету "Пантерз" 92 очка после 81 игры, что не даст им опуститься ниже седьмого места на Востоке.

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За последнюю путёвку будут бороться "Питтсбург" и клуб "Нью-Йорк Айлендерс", который завтра, 13 апреля, сыграет с "Монреалем". Если "островитяне" не проиграют в основное время, они обеспечат себе участие в Кубке Стэнли.

Ранее Лайф писал, что нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин преодолел отметку в 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Это произошло в матче с "Баффало Сейбрз", в котором его команда уступила.

Обложка ©

Twitter / Florida Panthers

Артур Лапсаков
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