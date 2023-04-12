"Флорида" Бобровского вышла в плей-офф НХЛ после поражения "Питтсбурга"
Команда клуба "Флорида Пантерз", за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский, гарантировала себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Это произошло после того, как "Питтсбург" проиграл "Чикаго" (2:5) в регулярном чемпионате. На счету "Пантерз" 92 очка после 81 игры, что не даст им опуститься ниже седьмого места на Востоке.
За последнюю путёвку будут бороться "Питтсбург" и клуб "Нью-Йорк Айлендерс", который завтра, 13 апреля, сыграет с "Монреалем". Если "островитяне" не проиграют в основное время, они обеспечат себе участие в Кубке Стэнли.
Ранее Лайф писал, что нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин преодолел отметку в 90 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Это произошло в матче с "Баффало Сейбрз", в котором его команда уступила.
Twitter / Florida Panthers