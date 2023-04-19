Форварду "Виннипега" Баррону наложили 75 швов после удара коньком по лицу

Форварду "Виннипег Джетс" Моргану Баррону наложили 75 швов после того, как ему в лицо попало лезвие конька вратаря "Вегаса" Лорана Броссуа в первом матче стартового раунда плей-офф НХЛ. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Момент попадания конька по лицу Баррона. Видео © Twitter / worldhockeyrpt

В первом периоде игры у ворот "Вегаса" Баррона толкнули вперёд, после чего он упал лицом на лезвие конька вратаря, который в этот момент лёжа боролся за шайбу. Форвард "Виннипега" ушёл с площадки, но потом вернулся на скамейку запасных, где просидел дольше 10 минут.

"Они (медперсонал. — прим. Лайфа) проделали большую работу, зашивая меня, и рана, очевидно, не коснулась моего глаза. Когда я уходил, счёт был 0:0, поэтому я просто сидел с закрытыми глазами, слушая, как ребята гудят и кричат, когда забивают", — рассказал Баррон после матча.