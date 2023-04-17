"Ак Барс" победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккейный клуб "Ак Барс" обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани на "Татнефть-Арене" и завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Артём Лукоянов (7-я минута, меньшинство), Станислав Галиев (23, большинство), Дмитрий Воронков (48) и Кирилл Панюков (53). Единственная шайба москвичей на счету Михаила Григоренко (15).

Таким образом счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Второй матч также состоится в Казани через два дня, 19 апреля.