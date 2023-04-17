"Ак Барс" победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты "Ак Барса" после заброшенной шайбы. Обложка © ak-bars.ru
Хоккейный клуб "Ак Барс" обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани на "Татнефть-Арене" и завершилась со счётом 4:1.
Голами в составе победителей отметились Артём Лукоянов (7-я минута, меньшинство), Станислав Галиев (23, большинство), Дмитрий Воронков (48) и Кирилл Панюков (53). Единственная шайба москвичей на счету Михаила Григоренко (15).
Таким образом счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Второй матч также состоится в Казани через два дня, 19 апреля.
Ранее Лайф писал, что в следующем сезоне в КХЛ вернётся тольяттинская "Лада". Таким образом в розыгрыше 2023/24 годов будут участвовать 23 команды.