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17 апреля, 19:03

"Ак Барс" победил ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

<p>Хоккеисты "Ак Барса" после заброшенной шайбы. Обложка © ak-bars.ru</p>

Хоккеисты "Ак Барса" после заброшенной шайбы. Обложка © ak-bars.ru

Хоккейный клуб "Ак Барс" обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани на "Татнефть-Арене" и завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Артём Лукоянов (7-я минута, меньшинство), Станислав Галиев (23, большинство), Дмитрий Воронков (48) и Кирилл Панюков (53). Единственная шайба москвичей на счету Михаила Григоренко (15).

Таким образом счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Второй матч также состоится в Казани через два дня, 19 апреля.

СМИ: Главный тренер ЦСКА может возглавить клуб НХЛ

СМИ: Главный тренер ЦСКА может возглавить клуб НХЛ

Ранее Лайф писал, что в следующем сезоне в КХЛ вернётся тольяттинская "Лада". Таким образом в розыгрыше 2023/24 годов будут участвовать 23 команды.

Артур Лапсаков
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