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13 апреля, 11:53

Тольяттинскую "Ладу" вернули в состав участников КХЛ

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" вновь был включён в состав участников следующего сезона "Фонбет" – КХЛ. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров лиги.

Как сообщается на сайте лиги, в общей сложности в следующем сезоне будут участвовать 23 команды. При этом "Лада" будет единственным клубом, игроки которого не играли в КХЛ в текущем сезоне.

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Напомним, тольяттинская "Лада" ранее выступала в КХЛ, но в 2010 году была исключена из числа участников турнира из-за непредставления гарантий финансирования. В нынешнем сезоне клуб выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), где вышел в плей-офф.

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Сайт ХК "Лада"

Наталья Исакова
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