Тольяттинскую "Ладу" вернули в состав участников КХЛ

Тольяттинский хоккейный клуб "Лада" вновь был включён в состав участников следующего сезона "Фонбет" – КХЛ. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров лиги.

Как сообщается на сайте лиги, в общей сложности в следующем сезоне будут участвовать 23 команды. При этом "Лада" будет единственным клубом, игроки которого не играли в КХЛ в текущем сезоне.