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10 апреля, 02:25

Кравец может покинуть "Авангард", ему на смену рассматривают канадского тренера

"Спорт-Экспресс": Канадский тренер Ги Буше может возглавить омский "Авангард"

<p>Канадский тренер Ги Буше. Обложка © ТАСС / Zumа</p>

Канадский тренер Ги Буше. Обложка © ТАСС / Zumа

Мастер спорта СССР Михаил Кравец не будет главным тренером хоккейного клуба "Авангард" в новом сезоне. По данным газеты "Спорт-Экспресс", его место может занять 51-летний канадский специалист Ги Буше.

Ранее Ги Буше был наставником "Тампы" и "Оттавы", в каждом из этих клубов проработал по три сезона. Кроме того, с 2014 по 2015 год он тренировал СК "Берн".

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Напомним, "Авангард" проиграл "Ак Барсу" в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Команда Михаила Кравеца уступила в трёх последних играх, две из которых прошли на домашней площадке.

Оксана Попова
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