Кравец может покинуть "Авангард", ему на смену рассматривают канадского тренера

Мастер спорта СССР Михаил Кравец не будет главным тренером хоккейного клуба "Авангард" в новом сезоне. По данным газеты "Спорт-Экспресс", его место может занять 51-летний канадский специалист Ги Буше.

Ранее Ги Буше был наставником "Тампы" и "Оттавы", в каждом из этих клубов проработал по три сезона. Кроме того, с 2014 по 2015 год он тренировал СК "Берн".