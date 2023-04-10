Кравец может покинуть "Авангард", ему на смену рассматривают канадского тренера
"Спорт-Экспресс": Канадский тренер Ги Буше может возглавить омский "Авангард"
Канадский тренер Ги Буше. Обложка © ТАСС / Zumа
Мастер спорта СССР Михаил Кравец не будет главным тренером хоккейного клуба "Авангард" в новом сезоне. По данным газеты "Спорт-Экспресс", его место может занять 51-летний канадский специалист Ги Буше.
Ранее Ги Буше был наставником "Тампы" и "Оттавы", в каждом из этих клубов проработал по три сезона. Кроме того, с 2014 по 2015 год он тренировал СК "Берн".
Напомним, "Авангард" проиграл "Ак Барсу" в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ и завершил борьбу за Кубок Гагарина. Команда Михаила Кравеца уступила в трёх последних играх, две из которых прошли на домашней площадке.