Тренер "Авангарда" устроил "бой" за шайбу с болельщиками "Ак Барса"
Тренер "Авангарда" Свитов пытался отобрать улетевшую шайбу у фанатов "Ак Барса"
В ходе матча "Ак Барс" – "Авангард" произошёл конфликт между болельщиками казанской команды и тренером омских гостей Александром Свитовым. В конце первого периода шайба улетела за пределы площадки, после чего её захотели вернуть несколько представителей омичей, в том числе и сам Свитов.
За этим он обратился к нашедшему шайбу сотруднику МЧС, однако тот не стал ему подчиняться. После между сторонами произошла словесная перепалка, однако на этом конфликт не закончился: поведение Свитова не понравилось болельщикам "Ак Барса" — и они сначала стали что-то ему выкрикивать, а потом закидали светящимися браслетами. Тренер несколько раз пытался прорваться к обидчикам, но его останавливали коллеги.
После инцидента он отправился в подтрибунное помещение, затем так и не появился у скамейки запасных "Авангарда" во втором и третьем периодах.
Напомним, в прошедшем матче "Ак Барс" разгромил "Авангард" со счётом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча прошла на "Татнефть-арене" в Казани. У победителей отметились Дмитрий Юдин (41), Кирилл Адамчук (53) и Вадим Шипачёв (68). У проигравших — Алексей Береглазов (6) и Рид Буше (16).