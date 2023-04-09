Тренер "Авангарда" устроил "бой" за шайбу с болельщиками "Ак Барса"

В ходе матча "Ак Барс" – "Авангард" произошёл конфликт между болельщиками казанской команды и тренером омских гостей Александром Свитовым. В конце первого периода шайба улетела за пределы площадки, после чего её захотели вернуть несколько представителей омичей, в том числе и сам Свитов.

За этим он обратился к нашедшему шайбу сотруднику МЧС, однако тот не стал ему подчиняться. После между сторонами произошла словесная перепалка, однако на этом конфликт не закончился: поведение Свитова не понравилось болельщикам "Ак Барса" — и они сначала стали что-то ему выкрикивать, а потом закидали светящимися браслетами. Тренер несколько раз пытался прорваться к обидчикам, но его останавливали коллеги.

После инцидента он отправился в подтрибунное помещение, затем так и не появился у скамейки запасных "Авангарда" во втором и третьем периодах.