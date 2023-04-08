СКА снова сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против ЦСКА
Петербургский хоккейный клуб СКА со счётом 3:1 обыграл московский ЦСКА в четвёртом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. За игрой наблюдали свыше 10 тысяч зрителей. Встреча состоялась сегодня на стадионе "ЦСКА-арена".
В составе победителей отличились Степан Фальковский, Александр Волков и Захар Бардаков. А у москвичей заброшенной шайбой отметился Константин Окулов. При этом нападающий ЦСКА Андрей Светлаков выполнил результативную передачу, которая стала для него сотой за период выступления в КХЛ.
Между тем СКА во второй раз сумел восстановить паритет. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед: 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.
Лайф напоминает, 4 апреля СКА в первый раз сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ. Тогда встреча завершилась со счётом 2:1.
ТАСС / Сергей Бобылев