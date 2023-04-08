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8 апреля, 16:31

СКА снова сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против ЦСКА

Петербургский хоккейный клуб СКА со счётом 3:1 обыграл московский ЦСКА в четвёртом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. За игрой наблюдали свыше 10 тысяч зрителей. Встреча состоялась сегодня на стадионе "ЦСКА-арена".

В составе победителей отличились Степан Фальковский, Александр Волков и Захар Бардаков. А у москвичей заброшенной шайбой отметился Константин Окулов. При этом нападающий ЦСКА Андрей Светлаков выполнил результативную передачу, которая стала для него сотой за период выступления в КХЛ.

Между тем СКА во второй раз сумел восстановить паритет. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед: 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

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Лайф напоминает, 4 апреля СКА в первый раз сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ. Тогда встреча завершилась со счётом 2:1.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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