СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Момент из матча СКА и ЦСКА. Обложка © ska.ru
Хоккейный клуб СКА одержал победу над ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1.
Первая шайба в игре пришлась на гостей, отличился Андрей Светлаков (17-я минута). Во втором периоде Валентин Зыков уравновесил шансы (35), а гол Михаила Воробьёва на 49-й минуте принёс хозяевам победу.
Счёт в серии стал 1:1. Следующий матч состоится через два дня — 6 апреля — в Москве.
Ранее Лайф рассказывал, что магнитогорский "Металлург" остался без тренера после вылета из плей-офф КХЛ. Илья Воробьёв был отправлен в отставку. Вылет в 1/4 финала Кубка Гагарина руководство сочло неудовлетворительным результатом.