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4 апреля, 19:02

СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

<p>Момент из матча СКА и ЦСКА. Обложка © <a href="https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-2-1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ska.ru</a></p>

Момент из матча СКА и ЦСКА. Обложка © ska.ru

Хоккейный клуб СКА одержал победу над ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1.

Первая шайба в игре пришлась на гостей, отличился Андрей Светлаков (17-я минута). Во втором периоде Валентин Зыков уравновесил шансы (35), а гол Михаила Воробьёва на 49-й минуте принёс хозяевам победу.

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Счёт в серии стал 1:1. Следующий матч состоится через два дня — 6 апреля — в Москве.

Ранее Лайф рассказывал, что магнитогорский "Металлург" остался без тренера после вылета из плей-офф КХЛ. Илья Воробьёв был отправлен в отставку. Вылет в 1/4 финала Кубка Гагарина руководство сочло неудовлетворительным результатом.

Артур Лапсаков
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