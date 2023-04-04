СКА сравнял счёт в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ

Хоккейный клуб СКА одержал победу над ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1.

Первая шайба в игре пришлась на гостей, отличился Андрей Светлаков (17-я минута). Во втором периоде Валентин Зыков уравновесил шансы (35), а гол Михаила Воробьёва на 49-й минуте принёс хозяевам победу.

Счёт в серии стал 1:1. Следующий матч состоится через два дня — 6 апреля — в Москве.