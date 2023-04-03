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3 апреля, 10:25

Илью Воробьёва уволили с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга"

<p>Илья Воробьёв. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Илья Воробьёв. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Илья Воробьёв покинул пост главного тренера магнитогорского ХК "Металлург". Об этом сообщил первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

"В связи с тем, что сыграли неудовлетворительно, принято следующее решение: расторгается контракт с Ильёй Воробьёвым", — сказал Ласьков на пресс-конференции, добавив, что также уходит из клуба.

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В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022/2023 "Металлург" занял пятое место в Восточной конференции. В плей-офф "Магнитка" остановилась на 1/4 финала, проиграв "Авангарду" 0:4 в серии. 48-летний Илья Воробьёв возглавлял клуб с 2019 года. До этого он был главным тренером магнитогорцев в 2015–2017 годах. В первом же своём тренерском сезоне он выиграл Кубок Гагарина.

Ранее Лайф сообщал, что "Ак Барс" в овертайме вырвал победу у "Авангарда" и вышел вперёд в серии финала Восточной конференции КХЛ. На Западе игра прошла не менее упорно — матч СКА и ЦСКА завершился в третьем овертайме победой москвичей.

Никита Никонов
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