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1 апреля, 17:09

"Ак Барс" в овертайме вырвал победу у "Авангарда" и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл омский "Авангард" в первом матче финала Восточной конференции плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "Татнефть-арене" в Казани и закончилась победой "барсов" со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились дважды Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков, за "Авангард" два гола в этом матче забил Корбэн Найт. По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, "Авангард" — третье. Следующая игра состоится в понедельник, 3 апреля, в Казани.

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ в пятый раз подряд

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ в пятый раз подряд

Ранее Лайф рассказывал, что петербургский СКА стал финалистом Кубка Гагарина в Западной конференции, обыграв в серии до четырёх побед нижегородское "Торпедо".

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Наталья Исакова
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