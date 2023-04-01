"Ак Барс" в овертайме вырвал победу у "Авангарда" и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл омский "Авангард" в первом матче финала Восточной конференции плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на "Татнефть-арене" в Казани и закончилась победой "барсов" со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились дважды Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Панюков, за "Авангард" два гола в этом матче забил Корбэн Найт. По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции, "Авангард" — третье. Следующая игра состоится в понедельник, 3 апреля, в Казани.