ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ в пятый раз подряд
Московский ЦСКА и петербургский СКА сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ в пятый раз подряд. Всего же команды встретятся на этой стадии турнира в седьмой раз за последние восемь розыгрышей.
Армейцы встречались в финале Запада в 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 и 2022 годах. При этом в последние пять раз сильнее были москвичи, игроки Петербурга выиграли единственную серию в сезоне 2014/15.
Первая игра серии состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.
Напомним, в финале Восточной конференции плей-офф КХЛ сыграют омский "Авангард" и казанский "Ак Барс". Первая игра пройдёт в Казани 1 апреля.
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