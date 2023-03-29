ЦСКА разгромил "Локомотив" в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ЦСКА победил ярославский "Локомотив" в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 5:0.

Шайбами отметились Антон Слепышев (5-я минута), Виталий Абрамов (10-я), Владислав Каменев (14-я), Андрей Светлаков (35-я) и Михаил Григоренко (46-я).

Таким образом, москвичи выиграли серию со счётом 4:3. В финале их соперником станет СКА. Первая игра пройдёт 2 апреля в Санкт-Петербурге.