ЦСКА разгромил "Локомотив" в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
ЦСКА победил ярославский "Локомотив" в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счётом 5:0.
Шайбами отметились Антон Слепышев (5-я минута), Виталий Абрамов (10-я), Владислав Каменев (14-я), Андрей Светлаков (35-я) и Михаил Григоренко (46-я).
Таким образом, москвичи выиграли серию со счётом 4:3. В финале их соперником станет СКА. Первая игра пройдёт 2 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее Лайф рассказывал, что вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры. По словам 39-летнего хоккеиста, он "растянул" переживания на год, готовясь к этому постепенно.
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