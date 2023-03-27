Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры

Вратарь хоккейной команды "Металлург" Василий Кошечкин объявил о завершении спортивной карьеры. Он указал, что его физическое состояние не позволяет проводить много матчей в сезоне. По словам Кошечкина, ещё год назад он знал, что нынешний сезон станет для него финальным.

"Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Спортсмен рассказал, что сейчас чувствует себя нормально и не волнуется о завершении карьеры. По словам хоккеиста, он "растянул" переживания на год, готовясь к этому постепенно. Кошечкину 39 лет, он выступал в составе "Металлурга" с 2013 по 2023 год, а также в сезоне 2009/10. До этого он играл за "Северсталь", "Ак Барс" и другие команды.