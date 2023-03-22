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22 марта, 12:33

Озил ушёл из футбола в 34 года

Чемпион мира Месут Озил завершил карьеру футболиста в 34 года

<p>Месут Озил. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne Dedert</p>

Месут Озил. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne Dedert

Чемпион мира, бывший игрок футбольной сборной Германии, "Реала" и "Арсенала" Месут Озил сообщил о завершении карьеры в 34 года, объяснив решение участившимися травмами на поле.

"В последние недели и месяцы, когда получил несколько травм, становится всё более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену. Я хочу поблагодарить мои клубы: "Шальке 04", "Вердер" (Бремен), "Реал" (Мадрид), "Арсенал", "Фенербахче", "Истанбул Башакшехир". А также тренеров, которые поддерживали меня, плюс товарищей по команде, которые стали друзьями", написал он в соцсети.

Озил признался, что 17 лет в футболе стали самыми прекрасными в его жизни, но теперь он хочет уделить время жене и детям. Спортсмен пообещал поклонникам, что они о нём ещё не раз услышат.

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Татьяна Миссуми
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