Бывший игрок сборной России может начать выступать за Израиль в конце года
Федерация футбола Израиля выясняет, когда защитник Морозов сможет заиграть за сборную
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Федерация футбола Израиля выясняет, когда защитник клуба "Бейтар" и бывший игрок молодёжной сборной России Григорий Морозов сможет начать играть за национальную команду. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Вероятнее всего, это произойдёт в конце 2023 года — спустя год после того, как Морозов получил израильский паспорт. Кроме того, ожидается, что "Бейтар" в скором времени может предложить контракт защитнику, так как в клубе довольны его выступлениями. Добавим, что в этом сезоне он провёл 21 матч за команду из Иерусалима.
Ранее же Лайф рассказывал, что ещё один экс-защитник молодёжной сборной России — Наир Тикнизян — получил паспорт Армении и в ближайшее время сможет начать выступать за национальную команду этой страны.