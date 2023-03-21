Бывший игрок сборной России может начать выступать за Израиль в конце года

Вероятнее всего, это произойдёт в конце 2023 года — спустя год после того, как Морозов получил израильский паспорт. Кроме того, ожидается, что "Бейтар" в скором времени может предложить контракт защитнику, так как в клубе довольны его выступлениями. Добавим, что в этом сезоне он провёл 21 матч за команду из Иерусалима.