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21 марта, 15:04

Бывший игрок сборной России может начать выступать за Израиль в конце года

Федерация футбола Израиля выясняет, когда защитник Морозов сможет заиграть за сборную

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Федерация футбола Израиля выясняет, когда защитник клуба "Бейтар" и бывший игрок молодёжной сборной России Григорий Морозов сможет начать играть за национальную команду. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Вероятнее всего, это произойдёт в конце 2023 года — спустя год после того, как Морозов получил израильский паспорт. Кроме того, ожидается, что "Бейтар" в скором времени может предложить контракт защитнику, так как в клубе довольны его выступлениями. Добавим, что в этом сезоне он провёл 21 матч за команду из Иерусалима.

Защитник "Локомотива" и молодёжной сборной России Тикнизян будет играть за Армению

Защитник "Локомотива" и молодёжной сборной России Тикнизян будет играть за Армению

Ранее же Лайф рассказывал, что ещё один экс-защитник молодёжной сборной России — Наир Тикнизянполучил паспорт Армении и в ближайшее время сможет начать выступать за национальную команду этой страны.

Артур Белкин
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