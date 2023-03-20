Экс-игрок молодёжной сборной России по футболу Тикнизян получил армянский паспорт
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Защитник московского ФК "Локомотив", бывший игрок молодёжной сборной России по футболу Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Об этом заявили в пресс-службе федерации футбола этой страны.
"Наир получил паспорт [Армении]. Он сможет сыграть против сборной Турции [в отборе на чемпионат Европы 2024 года]", — приводит заявление ФФА РИА "Новости".
Как писал Лайф, в начале марта в "Локомотиве" заявили, что Тикнизян будет играть за Армению. Сам же футболист подчёркивал, что это решение — его инициатива.