Экс-игрок молодёжной сборной России по футболу Тикнизян получил армянский паспорт

Защитник московского ФК "Локомотив", бывший игрок молодёжной сборной России по футболу Наир Тикнизян получил паспорт Армении. Об этом заявили в пресс-службе федерации футбола этой страны.

"Наир получил паспорт [Армении] . Он сможет сыграть против сборной Турции [в отборе на чемпионат Европы 2024 года] ", — приводит заявление ФФА РИА "Новости".

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Как писал Лайф, в начале марта в "Локомотиве" заявили, что Тикнизян будет играть за Армению. Сам же футболист подчёркивал, что это решение — его инициатива.