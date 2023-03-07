Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 11:10

Защитник "Локомотива" и молодёжной сборной России Тикнизян будет играть за Армению

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, который играл за молодёжную сборную России, получил вызов и будет выступать за национальную команду Армении. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

"Благодарен Федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором", заявил Тикнизян.

Наир Тикнизян родился и вырос в Санкт-Петербурге, где и делал первые футбольные шаги. После этого спортсмен перебрался в академию столичного ЦСКА, вызывался в юношеские и молодёжную сборные России, а с лета 2021 года выступает за "Локомотив".

Не уследили: Сперцян, Ерёменко и другие именитые футболисты, которых упустила сборная России

Не уследили: Сперцян, Ерёменко и другие именитые футболисты, которых упустила сборная России

Примечательно, что 23-летний Тикнизян в апреле прошлого года отказался играть за сборную Армении и выразил желание продолжить борьбу за попадание в состав российской национальной команды.

Обложка ©

Пресс-служба ФК "Локомотив"

Артур Белкин
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров