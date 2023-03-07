Защитник "Локомотива" и молодёжной сборной России Тикнизян будет играть за Армению

Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, который играл за молодёжную сборную России, получил вызов и будет выступать за национальную команду Армении. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

"Благодарен Федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором", — заявил Тикнизян.

Наир Тикнизян родился и вырос в Санкт-Петербурге, где и делал первые футбольные шаги. После этого спортсмен перебрался в академию столичного ЦСКА, вызывался в юношеские и молодёжную сборные России, а с лета 2021 года выступает за "Локомотив".