"Ак Барс" вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, где сыграет с "Авангардом"
"Ак Барс" обыграл "Адмирал" и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина
Казанский "Ак Барс" в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина обыграл "Адмирал" из Владивостока и вышел в финал Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Шайбами у победителей отметились Илья Сафонов и дважды Никита Дыняк, за "Адмирал" единственный гол в этом матче забил Николай Чебыкин. Таким образом, казанцы победили в серии со счётом 4:2. В финале "востока" их ждёт противостояние с омским "Авангардом".
Ранее Лайф рассказывал, что петербургский СКА стал финалистом Кубка Гагарина в Западной конференции, обыграв в серии до четырёх побед нижегородское "Торпедо".
ХК "Ак Барс"