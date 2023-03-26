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26 марта, 09:29

"Ак Барс" вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина, где сыграет с "Авангардом"

"Ак Барс" обыграл "Адмирал" и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина обыграл "Адмирал" из Владивостока и вышел в финал Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Шайбами у победителей отметились Илья Сафонов и дважды Никита Дыняк, за "Адмирал" единственный гол в этом матче забил Николай Чебыкин. Таким образом, казанцы победили в серии со счётом 4:2. В финале "востока" их ждёт противостояние с омским "Авангардом".

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Ранее Лайф рассказывал, что петербургский СКА стал финалистом Кубка Гагарина в Западной конференции, обыграв в серии до четырёх побед нижегородское "Торпедо".

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ХК "Ак Барс"

Артур Белкин
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