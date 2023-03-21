Хет-трик Чеховича помог "Локомотиву" победить ЦСКА
Ярославский "Локомотив" на местной "Арене-2000" обыграл московский ЦСКА. Третий матч серии второго раунда плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закончился со счётом 6:2.
От хозяев хет-триком отметился Иван Чехович (2-я, 11-я и 38-я минуты), также голы забили Рушан Рафиков (24'), Александр Елесин (39'), Павел Красковский (58'). А у гостей отличились Максим Мамин (9') и Константин Окулов (26').
В результате счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Финальная игра состоится в Ярославле 23 марта.
Напомним, ранее в КХЛ впервые был зафиксирован счёт 1:1 во всех парах первого раунда плей-офф. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в финале прошлого сезона победил команду "Металлург" со счётом 4:3.
ТАСС / Валерий Шарифулин