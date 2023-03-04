В КХЛ впервые зафиксирован счёт 1:1 во всех парах первого раунда плей-офф
В розыгрыше Кубка Гагарина впервые во всех парах первого раунда зафиксирован ничейный счёт после двух матчей серий. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Западная конференция
СКА – "Динамо" (Минск) — 1:1
ЦСКА – "Северсталь" — 1:1
"Локомотив" – "Витязь" — 1:1
"Торпедо" – "Динамо" (Москва) — 1:1
Восточная конференция
"Ак Барс" – "Нефтехимик" — 1:1
"Салават Юлаев" – "Адмирал" — 1:1
"Авангард" – "Сибирь" — 1:1
"Автомобилист" – "Металлург" — 1:1
Напомним, действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в финале прошлого сезона победил "Металлург" со счётом 4:3.
Ранее Лайф рассказывал, что легенда российского хоккея Данис Зарипов завершил карьеру по окончании регулярного чемпионата. 41-летний хоккеист является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
t.me / КХЛ