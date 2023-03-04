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4 марта, 19:25

В КХЛ впервые зафиксирован счёт 1:1 во всех парах первого раунда плей-офф

В розыгрыше Кубка Гагарина впервые во всех парах первого раунда зафиксирован ничейный счёт после двух матчей серий. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Западная конференция

СКА – "Динамо" (Минск) — 1:1

ЦСКА – "Северсталь" — 1:1

"Локомотив" – "Витязь" — 1:1

"Торпедо" – "Динамо" (Москва) — 1:1

Восточная конференция

"Ак Барс" – "Нефтехимик" — 1:1

"Салават Юлаев" – "Адмирал" — 1:1

"Авангард" – "Сибирь" — 1:1

"Автомобилист" – "Металлург" — 1:1

"Северсталь" обыграла ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина

"Северсталь" обыграла ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина

Напомним, действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в финале прошлого сезона победил "Металлург" со счётом 4:3.

Ранее Лайф рассказывал, что легенда российского хоккея Данис Зарипов завершил карьеру по окончании регулярного чемпионата. 41-летний хоккеист является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Обложка ©

t.me / КХЛ

Артур Лапсаков
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