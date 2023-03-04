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4 марта, 18:16

"Северсталь" обыграла ЦСКА во втором матче серии Кубка Гагарина

<p>"Северсталь". Обложка © severstalclub.ru</p>

"Северсталь". Обложка © severstalclub.ru

Череповецкая "Северсталь" обыграла московский ЦСКА во втором матче первого раунда плей-офф Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

У победителей отличились Александр Суворов (5-я минута), Николай Тимашов (52-я) и Никита Гуслистов (83-я). У армейцев — Владислав Каменев (49-я) и Михаил Григоренко (50-я). Проигрыш команды на домашнем льду прервал победную серию, состоявшую из 33 матчей.

Первый матч прошёл 2 марта и закончился победой ЦСКА со счётом 5:2, следующий состоится 6 марта в Череповце. На данный момент счёт 1:1.

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Ранее петербургский СКА обыграл минское "Динамо" во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 5:2.

Матвей Константинов
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