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3 марта, 19:51

СКА обыграл минское "Динамо" со счётом 5:2

Со счётом 5:2 завершился второй матч серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и минским "Динамо". Победу одержала российская команда.

На своём поле заброшенными шайбами отличились Василий Глотов (13-я минута), Святослав Гребенщиков (16), Игорь Ожиганов (17), Марат Хуснутдинов (56), Степан Фальковский (59). У гостей отметились Райан Спунер (34) и Никита Пышкайло (57). Таким образом, петербуржцы сравняли счёт в серии. Первая встреча в серии для них завершилась со счётом 4:6. Следующая пройдёт 5 марта в Минске.

СКА и "Динамо" в первом раунде Кубка Гагарина встречаются третий сезон подряд. В 2021 году игра завершилась со счётом 4:1, а в 2022-м — 4:0. В целом этот приз доставался петербуржцам два раза — в 2015 и 2017 годах. Минчане же ещё ни разу не проходили дальше первого раунда плей-офф КХЛ.

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Как ранее писал Лайф, СКА третий раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Это позволило команде из Петербурга гарантировать преимущество своего льда на весь Кубок Гагарина.

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Telegram-канал / ХК СКА Санкт-Петербург

Арина Родионова
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