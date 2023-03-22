СКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Хоккейный клуб СКА одержал победу над "Торпедо" в четвёртом матче серии второго раунда и вышел в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 5:3.

У проигравших шайбы на счету Сергея Гончарука (2-я минута, 5) и Василия Атанасова (44). В составе победителей отметились Роман Рукавишников (17), Эмиль Галимов (51), Никита Гусев (54), Игорь Ожиганов (57) и Марат Хайруллин (59).

СКА одержал победу в серии со счётом 4-0. Соперник петербуржцев по следующему раунду определится в серии ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль).