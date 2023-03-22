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22 марта, 19:06

СКА стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

СКА победил "Торпедо" в четвёртом матче и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина

<p>Радость игроков СКА. Обложка © <a href="https://www.ska.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ХК СКА</p>

Радость игроков СКА. Обложка © Сайт ХК СКА

Хоккейный клуб СКА одержал победу над "Торпедо" в четвёртом матче серии второго раунда и вышел в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 5:3.

У проигравших шайбы на счету Сергея Гончарука (2-я минута, 5) и Василия Атанасова (44). В составе победителей отметились Роман Рукавишников (17), Эмиль Галимов (51), Никита Гусев (54), Игорь Ожиганов (57) и Марат Хайруллин (59).

СКА одержал победу в серии со счётом 4-0. Соперник петербуржцев по следующему раунду определится в серии ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль).

"Ак Барс" в овертайме победил "Адмирал" в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ

"Ак Барс" в овертайме победил "Адмирал" в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Напомним, в серии ЦСКА и "Локомотива" счёт 2-1 в пользу москвичей. В третьем матче форвард ярославцев Иван Чехович оформил хет-трик и помог команде сократить отставание. Четвёртая игра состоится 23 марта в Ярославле.

Артур Лапсаков
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