"Ак Барс" в овертайме победил "Адмирал" в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ

"Ак Барс" победил "Адмирал" в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой казанских хоккеистов в овертайме — 2:1.

В начале первого периода счёт открыл нападающий гостей Константин Семёнов. Хозяева смогли отыграться во втором периоде — отличился чешский защитник Либор Шулак. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме звёздный форвард "Ак Барса" Александр Радулов забил победный гол. Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу казанцев. Пятый матч состоится 24 марта в столице Татарстана.

"Игра была и определяющая, и непростая. Мы это понимали прекрасно, готовились. Не всегда всё получается, но ребята стараются, отдача большая, поэтому я очень рад, что мы выиграли сегодня эту игру. Готовимся дальше", — сказал на пресс-конференции главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов.

Позже сегодня свою четвёртую игру проведут "Торпедо" из Нижнего Новгорода и петербургский СКА. Подопечные Романа Ротенберга ведут в серии 3:0 и в случае победы первыми выйдут в следующий раунд.