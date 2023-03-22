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22 марта, 13:38

"Ак Барс" в овертайме победил "Адмирал" в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ

<p>Игроки ХК "Барс". Обложка © <a href="https://www.ak-bars.ru/news/23456" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт ХК "АК Барс"</a></p>

Игроки ХК "Барс". Обложка © Сайт ХК "АК Барс"

"Ак Барс" победил "Адмирал" в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась победой казанских хоккеистов в овертайме — 2:1.

В начале первого периода счёт открыл нападающий гостей Константин Семёнов. Хозяева смогли отыграться во втором периоде — отличился чешский защитник Либор Шулак. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а в овертайме звёздный форвард "Ак Барса" Александр Радулов забил победный гол. Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу казанцев. Пятый матч состоится 24 марта в столице Татарстана.

"Игра была и определяющая, и непростая. Мы это понимали прекрасно, готовились. Не всегда всё получается, но ребята стараются, отдача большая, поэтому я очень рад, что мы выиграли сегодня эту игру. Готовимся дальше", — сказал на пресс-конференции главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов.

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Позже сегодня свою четвёртую игру проведут "Торпедо" из Нижнего Новгорода и петербургский СКА. Подопечные Романа Ротенберга ведут в серии 3:0 и в случае победы первыми выйдут в следующий раунд.

Накануне состоялись третьи матчи двух других четвертьфинальных пар. Ярославский "Локомотив" одержал первую победу над ЦСКА (счёт в серии 1:2), а омский "Авангард" в третий раз подряд огорчил магнитогорский "Металлург" (3:0).

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Никита Никонов
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