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3 апреля, 19:02

"Авангард" победил "Ак Барс" в Казани и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" победил "Ак Барс" во втором матче финальной серии Восточной конференции в плей-офф КХЛ и сравнял счёт в серии. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились Виктор Сведберг (17-я минута), Рид Буше (29) и Алекс Бродхерст (39). Казанцы ответили голами Артёма Лукоянова (47) и Дмитрия Юдина (59).

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Серия переезжает в Омск при равном счёте — 1-1. Третья игра состоится 5 апреля.

Напомним, в первой домашней игре "Ак Барс" едва не упустил победу над "Авангардом". Встреча завершилась лишь в овертайме со счётом 3:2.

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hawk.ru

Артур Лапсаков
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