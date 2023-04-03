"Авангард" победил "Ак Барс" в Казани и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" победил "Ак Барс" во втором матче финальной серии Восточной конференции в плей-офф КХЛ и сравнял счёт в серии. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились Виктор Сведберг (17-я минута), Рид Буше (29) и Алекс Бродхерст (39). Казанцы ответили голами Артёма Лукоянова (47) и Дмитрия Юдина (59).

Серия переезжает в Омск при равном счёте — 1-1. Третья игра состоится 5 апреля.