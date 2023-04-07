Омский "Авангард" проиграл казанскому "Ак Барсу" на домашнем стадионе

Хоккейная команда "Авангард" на домашнем стадионе в Омске проиграла казанскому "Ак Барсу" со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Это первое поражение омской команды в основное время в нынешней серии плей-офф.

До этого омичи проигрывали трижды в овертаймах. Это произошло в первом матче серии первого раунда плей-офф с "Сибирью", затем было поражение в игре с "Ак Барсом" в первой встрече финала Востока. После был проигрыш в третьем матче серии.

Четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 прошёл на стадионе "Джи-Драйв-арена" в Омске.