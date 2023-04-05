"Ак Барс" одержал волевую победу в Омске и вышел вперёд в серии с "Авангардом"

Казанский "Ак Барс" обыграл "Авангард" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Омске и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Омичи благодаря шайбам Рида Буше (34-я минута) и Владимира Ткачёва (46) вышли вперёд в матче, однако казанцы усилиями Никиты Евсеева (55) и Александра Радулова (57) перевели игру в овертайм, где точку поставил Вадим Шипачёв (73).

Счёт в серии стал 2-1 в пользу "Ак Барса". Четвёртая игра также пройдёт в Омске 7 апреля.