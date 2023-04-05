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5 апреля, 19:45

"Ак Барс" одержал волевую победу в Омске и вышел вперёд в серии с "Авангардом"

<p>Хоккеисты "Ак Барса" радуются заброшенной шайбе. Обложка © <a href="https://www.ak-bars.ru/news/23499" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ak-bars.ru</a></p>

Хоккеисты "Ак Барса" радуются заброшенной шайбе. Обложка © ak-bars.ru

Казанский "Ак Барс" обыграл "Авангард" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Омске и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Омичи благодаря шайбам Рида Буше (34-я минута) и Владимира Ткачёва (46) вышли вперёд в матче, однако казанцы усилиями Никиты Евсеева (55) и Александра Радулова (57) перевели игру в овертайм, где точку поставил Вадим Шипачёв (73).

Счёт в серии стал 2-1 в пользу "Ак Барса". Четвёртая игра также пройдёт в Омске 7 апреля.

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Напомним, в первых двух играх, прошедших в Казани, команды обыграли друг друга с одинаковым счётом 3:2. Сначала "Ак Барс" победил в овертайме, а затем "Авангард" взял встречу в основное время.

Артур Лапсаков
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