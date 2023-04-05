"Ак Барс" одержал волевую победу в Омске и вышел вперёд в серии с "Авангардом"
Хоккеисты "Ак Барса" радуются заброшенной шайбе. Обложка © ak-bars.ru
Казанский "Ак Барс" обыграл "Авангард" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча состоялась в Омске и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Омичи благодаря шайбам Рида Буше (34-я минута) и Владимира Ткачёва (46) вышли вперёд в матче, однако казанцы усилиями Никиты Евсеева (55) и Александра Радулова (57) перевели игру в овертайм, где точку поставил Вадим Шипачёв (73).
Счёт в серии стал 2-1 в пользу "Ак Барса". Четвёртая игра также пройдёт в Омске 7 апреля.
Напомним, в первых двух играх, прошедших в Казани, команды обыграли друг друга с одинаковым счётом 3:2. Сначала "Ак Барс" победил в овертайме, а затем "Авангард" взял встречу в основное время.