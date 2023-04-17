СМИ: Главный тренер ЦСКА может возглавить клуб НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс". Об этом написал журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

"Коламбус" собирается подписать нового тренера после лотереи драфта, которая пройдёт в начале мая, и, по информации источника, клуб может рассмотреть кандидатуру российского специалиста.

Фёдоров был назначен главным тренером ЦСКА в 2021 году. В первом же сезоне он привёл клуб к победе в Кубке Гагарина. В нынешнем сезоне армейцы вновь вышли в финал, где их соперником станет "Ак Барс". В своё время Фёдоров играл в "Детройте", "Анахайме", "Коламбусе" и "Вашингтоне".