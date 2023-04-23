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23 апреля, 04:36

Самсонов одержал третью победу в плей-офф НХЛ, отразив 36 бросков от "Тампы"

"Торонто Мейпл Лифс" победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 4:3. Встреча завершилась в овертайме.

Голкипер канадского клуба Илья Самсонов отразил 36 из 39 бросков, одержав третью победу в плей-офф при семи поражениях.

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"Торонто" вышел вперёд в серии с "Тампой" со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится в ночь на 25 апреля в Тампе.

Ранее Лайф рассказывал, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отдал две передачи и повторил рекорд клуба 35-летней давности. Он помог команде обыграть "Флориду" в третьем матче плей-офф НХЛ и выйти вперёд в серии.

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Twitter / theScore NHL

Артур Лапсаков
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