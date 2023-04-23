Самсонов одержал третью победу в плей-офф НХЛ, отразив 36 бросков от "Тампы"
"Торонто Мейпл Лифс" победил "Тампу-Бэй Лайтнинг" в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 4:3. Встреча завершилась в овертайме.
Голкипер канадского клуба Илья Самсонов отразил 36 из 39 бросков, одержав третью победу в плей-офф при семи поражениях.
"Торонто" вышел вперёд в серии с "Тампой" со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится в ночь на 25 апреля в Тампе.
Ранее Лайф рассказывал, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов отдал две передачи и повторил рекорд клуба 35-летней давности. Он помог команде обыграть "Флориду" в третьем матче плей-офф НХЛ и выйти вперёд в серии.
Twitter / theScore NHL