В петербургском отеле нашли тело жестоко убитой беременной порноактрисы

В одном из отелей Санкт-Петербурга обнаружили мёртвой беременную российскую порноактрису. На теле убитой было около 14 ножевых ранений. А под окнами здания обнаружили её молодого человека, который выпал с седьмого этажа, сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, тело 38-летней актрисы нашли в номере отеля "Вертикаль". Она была на пятом месяце беременности. Рядом с ней лежала предсмертная записка, в которой она прощалась с родными и близкими и просила у них прощения. По информации из соцсетей, у актрисы остался ребёнок.

Доступ в номер имел 30-летний партнёр женщины. Вскоре оказалось, что его нашли возле здания с резаной раной, переломами позвонков и конечностей. Мужчину доставили в отделение реанимации. У дверей его палаты выставили охрану. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

Уточняется, что ранее порноактриса была судима по уголовным статьям о хранении или распространении наркотиков, а также за присвоение или растрату. Она имела юную на вид внешность и снималась в порнофильмах соответствующих категорий.