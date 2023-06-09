Тренер "Вашингтона" Карбери назвал великолепным первый разговор с Овечкиным

Новый главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери раскрыл подробности первого разговора с капитаном команды россиянином Александром Овечкиным.

"Всё прошло великолепно. Я уже был с ним знаком, у нас сложились отношения", — сказал Карбери на подкасте Elliot In The Morning.

Специалист познакомился с Овечкиным, когда тот несколько лет назад приезжал в тренировочный лагерь. По словам наставника "Вашингтона", всю беседу они обсуждали команду и как собираются побеждать.