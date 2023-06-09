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8 июня, 22:43

Тренер "Вашингтона" Карбери назвал великолепным первый разговор с Овечкиным

Новый главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери раскрыл подробности первого разговора с капитаном команды россиянином Александром Овечкиным.

"Всё прошло великолепно. Я уже был с ним знаком, у нас сложились отношения", — сказал Карбери на подкасте Elliot In The Morning.

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Специалист познакомился с Овечкиным, когда тот несколько лет назад приезжал в тренировочный лагерь. По словам наставника "Вашингтона", всю беседу они обсуждали команду и как собираются побеждать.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ "Вашингтон" занял девятое место и не попал в плей-офф впервые за девять лет. Летом главного тренера Питера Лавиолетта уволили.

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nhl.com

Артур Лапсаков
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