Тренер "Вашингтона" Карбери назвал великолепным первый разговор с Овечкиным
Новый главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери раскрыл подробности первого разговора с капитаном команды россиянином Александром Овечкиным.
"Всё прошло великолепно. Я уже был с ним знаком, у нас сложились отношения", — сказал Карбери на подкасте Elliot In The Morning.
Специалист познакомился с Овечкиным, когда тот несколько лет назад приезжал в тренировочный лагерь. По словам наставника "Вашингтона", всю беседу они обсуждали команду и как собираются побеждать.
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ "Вашингтон" занял девятое место и не попал в плей-офф впервые за девять лет. Летом главного тренера Питера Лавиолетта уволили.