Дзюба отреагировал на слова Овечкина, назвавшего его слабеньким

Форвард ФК "Локомотив" Артём Дзюба прокомментировал предложение от нападающего "Динамо" Фёдора Смолова "потолкаться" с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Дзюба расценил это как шутку.

Эти слова прозвучали перед игрой "Динамо" – "Локомотив" (2:4) в 29-м туре РПЛ 26 мая. Овечкин тогда сказал Смолову: "Чего с ним толкаться? Он слабенький".

"У нас вообще всё замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про "потолкаться" или ещё что-то... Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор, и мы оба это понимаем", — сказал Дзюба.

Он назвал Овечкина легендой, великим спортсменом, к которому относится с огромным уважением. Поэтому, продолжил футболист, "потолкаться или ещё что-то" он бы смог с хоккеистом исключительно в шуточной форме. Всё-таки на хоккейной площадке Овечкин "прибил бы" Дзюбу, а вот футбольное поле — территория форварда "Локомотива", заверил он сам.