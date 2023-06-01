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1 июня, 11:18

Дзюба отреагировал на слова Овечкина, назвавшего его слабеньким

Дзюба: На хоккейной площадке Овечкин бы меня прибил

Форвард ФК "Локомотив" Артём Дзюба прокомментировал предложение от нападающего "Динамо" Фёдора Смолова "потолкаться" с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Дзюба расценил это как шутку.

Эти слова прозвучали перед игрой "Динамо" – "Локомотив" (2:4) в 29-м туре РПЛ 26 мая. Овечкин тогда сказал Смолову: "Чего с ним толкаться? Он слабенький".

"У нас вообще всё замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про "потолкаться" или ещё что-то... Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор, и мы оба это понимаем", — сказал Дзюба.

Он назвал Овечкина легендой, великим спортсменом, к которому относится с огромным уважением. Поэтому, продолжил футболист, "потолкаться или ещё что-то" он бы смог с хоккеистом исключительно в шуточной форме. Всё-таки на хоккейной площадке Овечкин "прибил бы" Дзюбу, а вот футбольное поле — территория форварда "Локомотива", заверил он сам.

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Ранее сообщалось, что "Локомотив" продлил соглашение с Дзюбой. Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов заявил, что теперь их общая цель — вернуть футбольный клуб на лидирующие позиции.

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VK / "Артём Дзюба Официальное фан-сообщество"

Светлана Оперук
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