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25 мая, 15:05

"Локомотив" продлил соглашение с нападающим Артёмом Дзюбой

Футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с нападающим Артёмом Дзюбой. Оно рассчитано до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления ещё на год, сообщила пресс-служба московской команды.

Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов рассказал, что ещё зимой с Дзюбой договорились о том, что "Локомотив" будет приоритетным выбором для продолжения карьеры футболиста в случае выполнения поставленных задач.

"Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции", — отметил Ульянов.

Семак простил Дзюбу за отказ пожать ему руку после разгромного матча

Семак простил Дзюбу за отказ пожать ему руку после разгромного матча

Ранее генеральный директор футбольного клуба "Локомотив" Владимир Леонченко заявил, что вопрос с участием Артёма Дзюбы в проектах на YouTube будет урегулирован. Это связано с тем, что появление спортсмена в шоу не всегда позитивно сказывается на имидже команды.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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