Футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашение с нападающим Артёмом Дзюбой. Оно рассчитано до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления ещё на год, сообщила пресс-служба московской команды.

Спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов рассказал, что ещё зимой с Дзюбой договорились о том, что "Локомотив" будет приоритетным выбором для продолжения карьеры футболиста в случае выполнения поставленных задач.

"Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб "Локомотив" на лидирующие позиции", — отметил Ульянов.