"Локомотив" решит вопрос с активным участием Дзюбы в проектах на YouTube
Леонченко: "Локомотив" урегулирует вопрос с участием Дзюбы в проектах на YouTube
Активное участие нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в шоу на платформе YouTube не всегда положительно сказывается на имидже футбольного клуба, поэтому вопрос формата его выступлений будет урегулирован. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Владимир Леонченко.
"Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны", — ответил Леонченко газете "Спорт-Экспресс" на вопрос об употреблении Дзюбой нецензурной брани во время интервью.
Издание указало на то, что участие Дзюбы часто обсуждается в медиапространстве. Усугубляет ситуацию ненормативная лексика футболиста, так как передачи с его участием смотрят подростки. Леонченко подчеркнул, что подобные выступления портят образ команды в целом.
Он добавил, что продление контракта с нападающим имеет много задач, в первую очередь это шаги, "которые приведут к стабильному и хорошему качеству игры и результату". На вопрос о наличии в новом договоре с игроком пункта о его участии в различных шоу генеральный директор футбольного клуба ответил утвердительно.
"У нас всё зафиксировано. Надеюсь, что будет всё в порядке. Это важно, я согласен", — сказал Леонченко.
Ранее Лайф писал, что Малафеев назвал Дзюбу сказочником и заявил, что ему требуется психиатр. Бывший вратарь петербургского "Зенита" добавил, что высказывания нападающего "Локомотива" неадекватны.