"Локомотив" решит вопрос с активным участием Дзюбы в проектах на YouTube

Активное участие нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в шоу на платформе YouTube не всегда положительно сказывается на имидже футбольного клуба, поэтому вопрос формата его выступлений будет урегулирован. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Владимир Леонченко.

"Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны", — ответил Леонченко газете "Спорт-Экспресс" на вопрос об употреблении Дзюбой нецензурной брани во время интервью.

Издание указало на то, что участие Дзюбы часто обсуждается в медиапространстве. Усугубляет ситуацию ненормативная лексика футболиста, так как передачи с его участием смотрят подростки. Леонченко подчеркнул, что подобные выступления портят образ команды в целом.

Он добавил, что продление контракта с нападающим имеет много задач, в первую очередь это шаги, "которые приведут к стабильному и хорошему качеству игры и результату". На вопрос о наличии в новом договоре с игроком пункта о его участии в различных шоу генеральный директор футбольного клуба ответил утвердительно.

"У нас всё зафиксировано. Надеюсь, что будет всё в порядке. Это важно, я согласен", — сказал Леонченко.