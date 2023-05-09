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8 мая, 22:07

"Локомотив" решит вопрос с активным участием Дзюбы в проектах на YouTube

Леонченко: "Локомотив" урегулирует вопрос с участием Дзюбы в проектах на YouTube

Активное участие нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы в шоу на платформе YouTube не всегда положительно сказывается на имидже футбольного клуба, поэтому вопрос формата его выступлений будет урегулирован. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Владимир Леонченко.

"Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны", — ответил Леонченко газете "Спорт-Экспресс" на вопрос об употреблении Дзюбой нецензурной брани во время интервью.

Издание указало на то, что участие Дзюбы часто обсуждается в медиапространстве. Усугубляет ситуацию ненормативная лексика футболиста, так как передачи с его участием смотрят подростки. Леонченко подчеркнул, что подобные выступления портят образ команды в целом.

Он добавил, что продление контракта с нападающим имеет много задач, в первую очередь это шаги, "которые приведут к стабильному и хорошему качеству игры и результату". На вопрос о наличии в новом договоре с игроком пункта о его участии в различных шоу генеральный директор футбольного клуба ответил утвердительно.

"У нас всё зафиксировано. Надеюсь, что будет всё в порядке. Это важно, я согласен", — сказал Леонченко.

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Ранее Лайф писал, что Малафеев назвал Дзюбу сказочником и заявил, что ему требуется психиатр. Бывший вратарь петербургского "Зенита" добавил, что высказывания нападающего "Локомотива" неадекватны.

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ФК "Локомотив"

Арина Родионова
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