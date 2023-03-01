Малафеев назвал Дзюбу "сказочником" и заявил, что ему требуется помощь психиатра

Бывший вратарь петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев отреагировал на громкие высказывания новоиспечённого нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы. Ранее тот обвинил экс-сокомандника в несостоявшемся трансфере полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. Якобы Малафеев заблокировал переход талантливого футболиста, посоветовав ему сменить агента.

Футболист в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" опроверг слова Дзюбы, подчеркнув, что Захарян проходил просмотр в команде сине-бело-голубых в 2016 году, когда сам вратарь ещё был действующим игроком. Также он отметил, что в итоге

спортсмен не перешёл в петербургский клуб исключительно из-за своего желания играть за "Динамо".