Малафеев назвал Дзюбу "сказочником" и заявил, что ему требуется помощь психиатра
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев. Обложка © VK / "Зенит"
Бывший вратарь петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев отреагировал на громкие высказывания новоиспечённого нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы. Ранее тот обвинил экс-сокомандника в несостоявшемся трансфере полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна. Якобы Малафеев заблокировал переход талантливого футболиста, посоветовав ему сменить агента.
Футболист в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" опроверг слова Дзюбы, подчеркнув, что Захарян проходил просмотр в команде сине-бело-голубых в 2016 году, когда сам вратарь ещё был действующим игроком. Также он отметил, что в итоге
спортсмен не перешёл в петербургский клуб исключительно из-за своего желания играть за "Динамо".
"В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра. Артём делает всё для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как, мягко говоря, "сказочник", — отрезал Малафеев.
Напомним, в начале февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с московским "Локомотивом". А 22 февраля форвард сыграл первый матч в составе нового клуба — со "Спартаком". Игру Дзюбы в итоге оценили — нападающий был признан лучшим игроком, хоть ему и не удалось забить. А встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу красно‑белых.