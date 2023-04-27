Семак простил Дзюбу за отказ пожать ему руку после разгромного матча
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не стал обижаться на экс-игрока петербургской команды Артёма Дзюбу за ситуацию, когда тот отказался пожать ему руку после матча "Зенита" и "Локомотива" и сделал вид, что не заметил наставника.
"У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку [выражаю] благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артёма другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь", — цитирует Семака "Чемпионат".
По словам тренера, он не ждёт ни от кого из футболистов благодарности, а просто нацелен хорошо исполнять свои обязанности. Семак добавил, что самооценка — это "сложный элемент", с этой позиции ему трудно понять Дзюбу, но принимать подобные моменты близко к сердцу он не собирается.
Напомним, 9 апреля петербургский "Зенит" победил "Локомотив" в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1. При этом Дзюба отказался пожать руку тренеру "Зенита" Сергею Семаку после поражения.
ТАСС / Александр Демьянчук