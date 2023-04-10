"Как-то перегорел": Дзюба извинился за свою игру в разгромном матче с "Зенитом"

Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба принёс фанатам извинения за поражение команды в матче с "Зенитом" во время 22-го тура РПЛ. Он объяснил плохим состоянием свою неудачную игру.

"Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Наверное, была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли", — сказал футболист в соцсетях.

Дзюба признался, что ему "тошно, противно на душе, но надо через это пройти". Он добавил, что команда не упала духом и в будущем будет сильнее, ведь она "конкурентноспособна и играет на равных с чемпионом страны". А себе форвард пожелал не терять самообладания, даже получив от судьбу "такую хорошую пощёчину, оплеуху", и извлечь урок из поражения.