Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по количеству голов в истории России
Нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба заявил, что его цель — побить рекорд бывшего российского футболиста Александра Кержакова по количеству голов и стать лучшим бомбардиром в истории России. Об этом игрок рассказал в беседе с телеканалом "Матч ТВ".
"Хочется догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить", — сказал Дзюба.
Кержаков за карьеру забил 233 гола в официальных матчах на профессиональном уровне. Дзюбе пока удалось отличиться только 223 раза.
Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0 в игре 21‑го тура Российской премьер-лиги. Артём Дзюба забил два гола в ворота противника. А руководство железнодорожников планирует предложить форварду долгосрочный контракт.
ТАСС / Олег Бухарев / Антон Новодережкин