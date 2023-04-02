Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 10:28

Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по количеству голов в истории России

Нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба заявил, что его цель — побить рекорд бывшего российского футболиста Александра Кержакова по количеству голов и стать лучшим бомбардиром в истории России. Об этом игрок рассказал в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

"Хочется догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить", — сказал Дзюба.

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Кержаков за карьеру забил 233 гола в официальных матчах на профессиональном уровне. Дзюбе пока удалось отличиться только 223 раза.

Ранее Лайф писал, что "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0 в игре 21‑го тура Российской премьер-лиги. Артём Дзюба забил два гола в ворота противника. А руководство железнодорожников планирует предложить форварду долгосрочный контракт.

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Дзюба после победы над "Пари НН" передал "привет" руководству нижегородского клуба

Обложка ©

ТАСС /  Олег Бухарев / Антон Новодережкин

Иван Косицын
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