Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Кержакова по количеству голов в истории России

Нападающий московского клуба "Локомотив" Артём Дзюба заявил, что его цель — побить рекорд бывшего российского футболиста Александра Кержакова по количеству голов и стать лучшим бомбардиром в истории России. Об этом игрок рассказал в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

"Хочется догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить", — сказал Дзюба.