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1 апреля, 13:31

"Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0

Московская футбольная команда "Локомотив" обыграла "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0. Это был гостевой матч 21-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый гол в ворота противника забил нападающий "Локомотива" Артём Дзюба, на 15-й минуте. Он же забил ещё один мяч, на 31-й минуте. Другие два гола на счету у полузащитников Антона Миранчука и Дмитрия Баринова. Это была четвёртая встреча московской и нижегородской команд в рамках РПЛ. У "Локомотива" на данный момент одна ничья и три победных матча.

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Ранее Лайф писал о том, что "Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Илья Суриков
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