"Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0

Первый гол в ворота противника забил нападающий "Локомотива" Артём Дзюба, на 15-й минуте. Он же забил ещё один мяч, на 31-й минуте. Другие два гола на счету у полузащитников Антона Миранчука и Дмитрия Баринова. Это была четвёртая встреча московской и нижегородской команд в рамках РПЛ. У "Локомотива" на данный момент одна ничья и три победных матча.