"Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0
Московская футбольная команда "Локомотив" обыграла "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0. Это был гостевой матч 21-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первый гол в ворота противника забил нападающий "Локомотива" Артём Дзюба, на 15-й минуте. Он же забил ещё один мяч, на 31-й минуте. Другие два гола на счету у полузащитников Антона Миранчука и Дмитрия Баринова. Это была четвёртая встреча московской и нижегородской команд в рамках РПЛ. У "Локомотива" на данный момент одна ничья и три победных матча.
Ранее Лайф писал о том, что "Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2.
ТАСС / Фадеичев Сергей