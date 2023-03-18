Гол Дзюбы принёс "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче РПЛ с двумя удалениями
"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и закончилась со счётом 3:2.
Краснодарцы забили дважды в первом тайме, отличились Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39). На 45-й форвард хозяев Артём Дзюба не забил пенальти. А во второй половине Дмитрий Баринов (46), Максим Глушенков (52) и Дзюба (65) принесли железнодорожникам победу. Стоит отметить, что голы Алонсо и Глушенкова стали для них дебютными в новых клубах. А во втором тайме судья удалил Кристиана Рамиреса ("Краснодар") и Игоря Смольникова ("Локомотив").
"Локомотив" набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Краснодар" идёт на восьмой строчке с 29 баллами.
Лайф писал, что "Динамо" обыграло "Урал" со счётом 1:0, прервав тем самым девятиматчевую беспроигрышную серию екатеринбуржцев. Единственный мяч забил Константин Тюкавин на 89-й минуте.
Сайт ФК "Локомотив"