Гол Дзюбы принёс "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче РПЛ с двумя удалениями

"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и закончилась со счётом 3:2.

Краснодарцы забили дважды в первом тайме, отличились Хуниор Алонсо (29-я минута) и Джон Кордоба (39). На 45-й форвард хозяев Артём Дзюба не забил пенальти. А во второй половине Дмитрий Баринов (46), Максим Глушенков (52) и Дзюба (65) принесли железнодорожникам победу. Стоит отметить, что голы Алонсо и Глушенкова стали для них дебютными в новых клубах. А во втором тайме судья удалил Кристиана Рамиреса ("Краснодар") и Игоря Смольникова ("Локомотив").