"Урал" уступил "Динамо" и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию

Московское "Динамо" обыграло "Урал" в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги, прервав тем самым 9-матчевую беспроигрышную серию екатеринбургского клуба на его же поле. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственным отличившимся стал Константин Тюкавин (89-я минута), а главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко и вовсе получил красную карточку (90+4). Своё прошлое поражение команда потерпела 17 сентября 2022 года в матче с грозненским "Ахматом" (1:2).

По итогам встречи "Динамо" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 20 матчах. "Урал" — на десятом с 25 очками в 20 встречах.