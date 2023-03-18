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18 марта, 14:07

"Урал" уступил "Динамо" и прервал девятиматчевую беспроигрышную серию

Московское "Динамо" обыграло "Урал" в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги, прервав тем самым 9-матчевую беспроигрышную серию екатеринбургского клуба на его же поле. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственным отличившимся стал Константин Тюкавин (89-я минута), а главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко и вовсе получил красную карточку (90+4). Своё прошлое поражение команда потерпела 17 сентября 2022 года в матче с грозненским "Ахматом" (1:2).

По итогам встречи "Динамо" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 20 матчах. "Урал" — на десятом с 25 очками в 20 встречах.

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Ранее "Краснодар" разгромил "Ахмат" со счётом 3:0 в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России. В ходе игры отметились Корбан Мозес и дважды — Никита Кривцов.

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ФК "Динамо-Москва"

Матвей Константинов
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