"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

В Москве столичный "Спартак" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 21-й минуте забил Квинси Промес. Он отличился с передачи новичка команды Томаша Тавареша. "Урал" был спасён от поражения во втором тайме. Гол забил Юрий Железнов на 67-й минуте.

Нужно отметить, что "Урал" не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября прошлого года. Серия без поражений насчитывает у команды уже 16 матчей.