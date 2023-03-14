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14 марта, 20:23

"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

В Москве столичный "Спартак" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 21-й минуте забил Квинси Промес. Он отличился с передачи новичка команды Томаша Тавареша. "Урал" был спасён от поражения во втором тайме. Гол забил Юрий Железнов на 67-й минуте.

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Нужно отметить, что "Урал" не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября прошлого года. Серия без поражений насчитывает у команды уже 16 матчей.

Напомним, ранее футболисты московского ЦСКА одержали внушительную победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 4:0.

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ТАСС \ Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев
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