"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России
В Москве столичный "Спартак" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Первый гол на 21-й минуте забил Квинси Промес. Он отличился с передачи новичка команды Томаша Тавареша. "Урал" был спасён от поражения во втором тайме. Гол забил Юрий Железнов на 67-й минуте.
Нужно отметить, что "Урал" не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября прошлого года. Серия без поражений насчитывает у команды уже 16 матчей.
Напомним, ранее футболисты московского ЦСКА одержали внушительную победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 4:0.
ТАСС \ Валерий Шарифулин