ЭСК РФС оценит работу арбитра Мешкова в скандальном матче "Спартак" – "Урал"
Каманцев: ЭСК РФС оценит работу арбитра Мешкова в матче "Спартак" – "Урал"
Экспертно-судейская комиссия РФС оценит работу арбитра Виталия Мешкова в матче "Спартак" – "Урал", несмотря на решение москвичей не обращаться в ЭСК. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев в интервью "Спорт-Экспрессу".
"Мы проводили лекцию для клубов, где чётко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров. Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от "Локомотива" на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров", — сказал Каманцев.
Глава департамента судейства добавил, что будет проводиться работа со всеми судьями по части позитивных и негативных моментов, которые влияют на их дальнейшие назначения.
Напомним, "Спартак" сыграл с "Уралом" вничью 2:2 в рамках 18-го тура Премьер-лиги. На 86-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев забил гол, но арбитр за секунду до этого свистнул из-за столкновения вратаря и защитника "Урала". Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Мешков своим решением "фактически убил интригу в чемпионате".
ТАСС / Антон Новодережкин