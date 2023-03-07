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7 марта, 10:26

ЭСК РФС оценит работу арбитра Мешкова в скандальном матче "Спартак" – "Урал"

Каманцев: ЭСК РФС оценит работу арбитра Мешкова в матче "Спартак" – "Урал"

Экспертно-судейская комиссия РФС оценит работу арбитра Виталия Мешкова в матче "Спартак" – "Урал", несмотря на решение москвичей не обращаться в ЭСК. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Мы проводили лекцию для клубов, где чётко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров. Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от "Локомотива" на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров", — сказал Каманцев.

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Глава департамента судейства добавил, что будет проводиться работа со всеми судьями по части позитивных и негативных моментов, которые влияют на их дальнейшие назначения.

Напомним, "Спартак" сыграл с "Уралом" вничью 2:2 в рамках 18-го тура Премьер-лиги. На 86-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев забил гол, но арбитр за секунду до этого свистнул из-за столкновения вратаря и защитника "Урала". Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Мешков своим решением "фактически убил интригу в чемпионате".

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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