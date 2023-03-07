ЭСК РФС оценит работу арбитра Мешкова в скандальном матче "Спартак" – "Урал"

Экспертно-судейская комиссия РФС оценит работу арбитра Виталия Мешкова в матче "Спартак" – "Урал", несмотря на решение москвичей не обращаться в ЭСК. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев в интервью "Спорт-Экспрессу" .

"Мы проводили лекцию для клубов, где чётко объяснили, что комиссия и так оценивает работу арбитров. Прошло 12 матчей в Кубке России — поступила жалоба только от "Локомотива" на судейство Сергея Иванова. Это не значит, что остальные 11 матчей мы оставим без внимания и без оценки работы арбитров", — сказал Каманцев.