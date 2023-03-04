"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" в первом матче РПЛ

Со счётом 2:2 завершился матч Российской премьер-лиги между московским футбольным клубом "Спартак" и "Уралом" из Екатеринбурга.

На 15-й минуте центральный защитник красно-белых Никита Чернов выбыл из-за травмы. Ему на замену пришёл Павел Маслов, который пропустил весь прошлый сезон. Спустя десять минут команда получила пенальти. Алексис Дуарте нарушил правила, сфолив на Алексее Каштанове около ворот.

В итоге пенальти отбил Рай Влут. Москвичам удалось отыграться перед перерывом. В дополнительное время спартаковцам удалось взять ворота соперников благодаря дальнему удару Руслана Литвинова.

В середине второго тайма футболисты "Урала" стали нагонять и вышли вперёд, особенно отличился капитан Эрик Бикфалви. Однако за дело снова взялся Руслан Литвинов, что привело к удару в левый угол ворот. В конце марта арбитр Виталий Мешков отменил гол Соболева в пустые ворота "Урала" из-за фола на голкипере гостей, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.