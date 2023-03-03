"Спартак" бесплатно пустит на матчи Кубка России некоторых болельщиков

Московский футбольный клуб "Спартак" намерен сделать свободный вход на свои оставшиеся матчи в FONBET Кубке России для владельцев сезонных абонементов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, первым матчем может стать полуфинал "Пути Российской премьер-лиги" против "Урала".