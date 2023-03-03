"Спартак" бесплатно пустит на матчи Кубка России некоторых болельщиков
"Спартак" сделает свободный вход на матчи Кубка России владельцам абонементов
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Московский футбольный клуб "Спартак" намерен сделать свободный вход на свои оставшиеся матчи в FONBET Кубке России для владельцев сезонных абонементов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, первым матчем может стать полуфинал "Пути Российской премьер-лиги" против "Урала".
Лайф писал, что все участники полуфинала Кубка России по футболу определились 1 марта. В полуфинале "Пути" встретятся московские ЦСКА и "Спартак", "Урал" из Екатеринбурга и "Крылья Советов" из Самары.