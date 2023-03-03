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3 марта, 12:31

"Спартак" бесплатно пустит на матчи Кубка России некоторых болельщиков

"Спартак" сделает свободный вход на матчи Кубка России владельцам абонементов

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Московский футбольный клуб "Спартак" намерен сделать свободный вход на свои оставшиеся матчи в FONBET Кубке России для владельцев сезонных абонементов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, первым матчем может стать полуфинал "Пути Российской премьер-лиги" против "Урала".

"Краснодар" победил ЦСКА, но не смог выйти в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

"Краснодар" победил ЦСКА, но не смог выйти в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

Лайф писал, что все участники полуфинала Кубка России по футболу определились 1 марта. В полуфинале "Пути" встретятся московские ЦСКА и "Спартак", "Урал" из Екатеринбурга и "Крылья Советов" из Самары.

Никита Осипов
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