"Краснодар" победил ЦСКА, но не смог выйти в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России
Момент из матча "Краснодара" и ЦСКА. Обложка © t.me / ФК "Краснодар" канал
"Краснодар" победил ЦСКА в ответном матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России со счётом 1:0, но уступил по сумме двух матчей. Встреча проходила в Краснодаре.
Единственный мяч на 50-й минуте забил Эдуард Сперцян.
Напомним, в первом матче в Москве ЦСКА разгромил соперника со счётом 3:0 и таким образом пробился в полуфинал турнира. "Быки" продолжат борьбу за трофей в "Пути регионов".
Ранее Лайф писал, что КДК РФС оценит матерные кричалки болельщиков в матче "Спартака" и "Локомотива". Также будут рассмотрены несколько игровых эпизодов.