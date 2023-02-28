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28 февраля, 19:10

"Краснодар" победил ЦСКА, но не смог выйти в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

<p>Момент из матча "Краснодара" и ЦСКА. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fckrasnodar/3074" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар" канал</a></p>

Момент из матча "Краснодара" и ЦСКА. Обложка © t.me / ФК "Краснодар" канал

"Краснодар" победил ЦСКА в ответном матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России со счётом 1:0, но уступил по сумме двух матчей. Встреча проходила в Краснодаре.

Единственный мяч на 50-й минуте забил Эдуард Сперцян.

"Спартак" вновь победил "Локомотив" и вышел в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

"Спартак" вновь победил "Локомотив" и вышел в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

Напомним, в первом матче в Москве ЦСКА разгромил соперника со счётом 3:0 и таким образом пробился в полуфинал турнира. "Быки" продолжат борьбу за трофей в "Пути регионов".

Ранее Лайф писал, что КДК РФС оценит матерные кричалки болельщиков в матче "Спартака" и "Локомотива". Также будут рассмотрены несколько игровых эпизодов.

Артур Лапсаков
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