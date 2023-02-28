"Краснодар" победил ЦСКА, но не смог выйти в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

"Краснодар" победил ЦСКА в ответном матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России со счётом 1:0, но уступил по сумме двух матчей. Встреча проходила в Краснодаре.

Единственный мяч на 50-й минуте забил Эдуард Сперцян.

Напомним, в первом матче в Москве ЦСКА разгромил соперника со счётом 3:0 и таким образом пробился в полуфинал турнира. "Быки" продолжат борьбу за трофей в "Пути регионов".